Gp Australia, ordine d'arrivo. Le classifiche del Mondiale

La classifica della prima gara dell'anno

Una fase del Gp d'Australia
Una fase del Gp d'Australia
08 marzo 2026 | 06.59
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

L'ordine d'arrivo del Gp d'Australia, prima gara del Mondiale 2026 di Formula 1, e le classifiche Piloti e Costruttori.

L'ordine d'arrivo

1. George Russell (Mercedes) - 58 giri in 1h23'06''801

2. Kimi Antonelli (Mercedes) + 2''974

3. Charles Leclerc (Ferrari) + 15''519

4. Lewis Hamilton (Ferrari) + 16''144

5. Lando Norris (McLaren) + 51''741

6. Max Verstappen (Red Bull) + 54''617

7. Oliver Bearman (Haas) a 1 giro

8. Arvid Lindblad (Racing Bulls) a 1 giro

9. Gabriel Bortoleto (Audi) a 1 giro

10. Pierre Gasly (Alpine) a 1 giro

11. Esteban Ocon (Haas) a 1 giro

12. Alex Albon (Williams) a 1 giro

13. Liam Lawson (Racing Bulls) a 1 giro

14. Franco Colapinto (Alpine) a 2 giri

15. Carlos Sainz (Williams) a 2 giri

16. Sergio Perez (Cadillac) a 3 giri.

La classifica del Mondiale piloti

1. George Russell (Mercedes) - 25 punti

2. Kimi Antonelli (Mercedes) - 18 punti

3. Charles Leclerc (Ferrari) - 15 punti

4. Lewis Hamilton (Ferrari) - 12 punti

5. Lando Norris (McLaren) - 10 punti

6. Max Verstappen (Red Bull) - 8 punti

7. Oliver Bearman (Haas) - 6 punti

8. Arvid Lindblad (Racing Bulls) - 4 punti

9. Gabriel Bortoleto (Audi/Sauber) - 2 punti

10. Pierre Gasly (Alpine) - 1 punto.

La classifica del Mondiale costruttori

1. Mercedes - 43 punti

2. Ferrari - 27 punti

3. McLaren - 10 punti

4. Red Bull Racing - 8 punti.

5. Haas - 6 punti.

6. Racing Bulls - 4 punti.

7. Audi - 2 punti.

8. Alpine - 1 punto.

