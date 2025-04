Scintille a Suzuka. Nel Gp del Giappone di Formula 1, vinto oggi da Max Verstappen, c'è stato un momento di tensione proprio tra l'olandese della Red Bull e Lando Norris, secondo con la McLaren al termine della gara davanti al compagno di squadra Oscar Piastri. Al giro 22 entrambi decidono di entrare ai box per fare il pit stop, effettuato con tempi record e molto simili.





Drama in the pit lane as Verstappen and Norris exit side by side jostling for the race lead!#F1 #JapaneseGP pic.twitter.com/TmdkvM1tuW — Formula 1 (@F1) April 6, 2025

All'uscita della pit lane Verstappen e Norris si trovano fianco a fianco. Max tiene la posizione e non fa passare l'inglese, che finisce largo sul prato. "Mi ha spinto fuori!" si lamenta il pilota McLaren via radio, quello della Red Bull fa invece intendere che Norris avrebbe eliminato il limitatore troppo presto. Nei giri seguenti la direzione di gara ha fatto sapere di aver notato il 'quasi incidente', ma di aver deciso di non procedere, non riscontrando infrazioni da parte dei due piloti.