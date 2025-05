L'australiano partirà davanti a tutti nel Gran Premio dell'Emilia Romagna. Male le Ferrari e Antonelli, out in Q2

Oscar Piastri vola su McLaren e strappa la pole position nel Gp di Imola con il suo 1:14.670, davanti a Max Verstappen su Red Bull (1:14.704). Terzo tempo per George Russel su Mercedes (1:14.807). Disastro Italia nel Gp di casa, in Emilia Romagna. Charles Leclerc e Lewis Hamilton vengono eliminati in Q2, con undicesimo e dodicesimo tempo. Male anche il bolognese Kimi Antonelli, fuori con la sua Mercedes con il tredicesimo tempo.

Gp Imola, griglia di partenza

Ecco la griglia di partenza del Gp di Imola:

1ª fila: Oscar Piastri (McLaren), Max Verstappen (Red Bull)

2ª fila: George Russell (Mercedes), Lando Norris (McLaren)

3ª fila: Fernando Alonso (Aston Martin), Carlos Sainz (Williams)

4ª fila: Alexander Albon (Williams), Lance Stroll (Aston Martin)

5ª fila: Isack Hadjar (Racing Bulls), Pierre Gasly (Alpine)

6ª fila: Charles Leclerc (Ferrari), Lewis Hamilton (Ferrari)

7ª fila: Kimi Antonelli (Mercedes), Gabriel Bortoleto (Sauber)

8ª fila: Franco Colapinto (Alpine), Liam Lawson (Racing Bulls)

9ª fila: Nico Hulkenberg (Sauber), Esteban Ocon (Haas)

10ª fila: Ollie Bearman (Haas), Yuki Tsunoda (Red Bull)