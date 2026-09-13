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"Il Var ha sbagliato", Manchester City vince il derby con gol irregolare

La rete di Haaland convalidata dopo un'errata valutazione

Haaland - (Fotogramma)
Haaland - (Fotogramma)
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14 settembre 2026 | 00.09
Roberto Grossi
LETTURA: 1 minuti

"Il Var ha sbagliato, il gol era da annullare". Il Manchester City ha vinto 1-0 sul campo del Manchester United nel derby deciso dalla rete di Haaland, a segno al 60'. La rete, inizialmente annullata per fuorigioco su segnalazione corretta dell'assistente, è stata successivamente convalidata dopo la revisione sbagliata del Var. Un paradosso: una decisione corretta adottata in campo è stata cancellata dopo la revisione delle immagini televisive, senza tra l'altro il coinvolgimento dell'arbitro.

Con una valutazione errata, come ha riconosciuto Pro Ref - l'organismo arbitrale della Premier League - con una nota. Sul cross di Gvardiol, Haaland era tenuto in gioco da Dorgu. Il Var, però, non ha valutato la posizione di Fernandez che, in offside e marcato da Martinez, ha provato a giocare il pallone senza riuscirci. L'argentino ha partecipato attivamente all'azione: offside a tutti gli effetti, ignorato dal Var.

"È stato accertato che Enzo Fernandez non ha giocato il pallone e pertanto qualsiasi infrazione di fuorigioco è soggettiva. Tuttavia, in questa occasione, il Var non ha riconosciuto il probabile impatto della sua posizione e avrebbe dovuto raccomandare una revisione sul campo", la nota di Pro Ref. L'arbitro Oliver, invece, ha ricevuto semplicemente il 'verdetto' dal Var e ha assegnato il gol. Un errore. "Abbiamo contattato il Manchester United per riconoscere quello che consideriamo un errore di valutazione. Verrà avviata un'indagine sull'accaduto", ha reso noto Pro Ref. Il comunicato dell'organismo arbitrale ha confermato dubbi e perplessità dei red devils. Il manager dello United, Carrick, nell'immediato dopopartita si era detto "a dir poco perplesso" dalla decisione.

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Var Manchester City Manchester United derby gol irregolare
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