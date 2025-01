Adesso è ufficiale. Erling Haaland resterà al Manchester City fino al 2034. Il centravanti norvegese, classe 2000, ha firmato un rinnovo di contratto mostruoso, che gli permetterà di restare con gli Sky Blues per altri 9 anni e mezzo. "Sono davvero felice di aver firmato il mio nuovo contratto e di poter guardare avanti per trascorrere ancora più tempo in questo Club" le parole dell'attaccante, sbarcato in Inghilterra nel 2022.

Haaland-City fino al 2034

"Voglio continuare a crescere, continuare a lavorare per migliorare e cercare di fare del mio meglio per cercare di aiutarci a raggiungere più successo in futuro - ha aggiunto Haaland nel suo messaggio ai tifosi -. Voglio anche ringraziare Guardiola, il suo staff tecnico, i miei compagni di squadra e tutti nel club perché mi hanno aiutato così tanto negli ultimi due anni. Hanno reso questo un posto così speciale e ora sono il City, non importa cosa accadrà" ha chiuso, con un riferimento al procedimento sulle irregolarità finanziarie in cui è coinvolto il club.