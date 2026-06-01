Haier, strategia globale tra calcio e tennis: il Roland-Garros la nuova sfida

Nel panorama sportivo internazionale, il tennis si afferma sempre più come piattaforma strategica per i brand globali. In questo scenario, Haier consolida il proprio ruolo di primo piano confermandosi Official Partner del Roland-Garros 2026, uno degli appuntamenti più iconici del circuito mondiale, rafforzando una strategia che unisce innovazione, posizionamento premium e visione internazionale. Alla base di questo sviluppo c’è anche l’approccio dell’Atp, che punta su una crescita globale costruita attraverso partnership trasversali. Come spiega Daniele Sano, Chief Business Officer Atp, all'Adnkronos, la direzione è chiara: “La nostra strategia è legata a una visione globale: cerchiamo partner con interessi in più territori e mercati”. In questo contesto, Haier rappresenta un interlocutore ideale, grazie alla sua capacità di investire su scala internazionale e di essere rilevante nel mondo dello sport, in particolare nel tennis.

La strategia dell'Atp

Una sinergia che va oltre l’aspetto commerciale, includendo valori e posizionamento. “Siamo molto contenti di avere partner come Haier, che traggono valore dalla nostra piattaforma e allo stesso tempo contribuiscono in termini di identità e visione”, sottolinea Sano. "In Italia i due eventi principali sono le Atp Finals e gli Internazionali di Roma, che vanno molto bene, chiaramente sono entrambi eventi che sono gestiti operativamente, ma anche commercialmente dalla Federazione italiana tennis e padel con cui lavoriamo insieme e negli ultimi anni abbiamo lavorato molto bene insieme per le NItto Atp Finals, e dal punto di vista commerciale possiamo dire che sono sostanzialmente sono sold out fino al 2030, quindi diciamo fino alla chiusura del ciclo in Italia, sicuramente un bel problema da avere. Anche Roma va benissimo, l'ultima edizione si è chiusa con record a livello sia di spettatori in televisione che di spettatori in presenza . C'è una continua crescita di richieste per entrare a far parte di questo mondo che ovviamente in questo momento in Italia è in fortissima crescita e sta competendo con il calcio, dal punto di vista anche delle audience - spiega Sano- e chiaramente vediamo tantissimi marchi e brand che non consideravano il tennis, che si stanno interessando e spostando da altri sport, e per noi è una cosa molto positiva. Poi ci sono dei nuovi tornei che arriveranno in Italia che dal punto di vista commerciale aiuteranno moltissimo. Avere un torneo importante come un Atp 250 sull'erba, una novità assoluta per l'Italia, in un periodo che sarà quello pre-Wimbledon, ci dà un'opportunità in più di attrarre nuovi partner".

La strategia globale di Haier tra tennis e multisport

In questo contesto, Haier sviluppa una strategia di sponsorship coerente con il proprio posizionamento. “In Europa il nostro è un posizionamento premium e selezioniamo piattaforme che condividano valori come eccellenza, precisione, performance ed eleganza”, spiega Karim Bruneo, Communication, Public Affairs, ESG and Sustainability Director Haier Europe all'Adnkronos. Il Roland-Garros diventa così una tappa fondamentale di un progetto più ampio che include la presenza in tornei Atp in Europa e nel mondo, oltre alla partecipazione ad altri Slam come l’Australian Open. Una strategia globale che si estende anche oltre il tennis: Haier è infatti partner di importanti realtà calcistiche -tra cui Liverpool, Paris Saint-Germain e Serie A, Liga- e attiva anche in altri sport e ambiti, dal basket al cricket, fino a ecosistemi come il gaming. Questa visione si lega a un’offerta tecnologica sempre più ampia, che comprende tutti gli ambienti della casa, inclusa la Tv, un segmento recentemente lanciato e strategico per rafforzare la brand awareness e accelerare le attività di marketing e sponsorship.

Roland-Garros: esperienza, innovazione e visione “people-first”

La partnership con il Roland-Garros rappresenta uno dei pilastri della strategia globale di Haier. Il torneo parigino si conferma come un hub internazionale in cui sport, lifestyle e innovazione si incontrano, offrendo al brand una piattaforma ideale per raccontare la propria visione. “Roland-Garros è molto più di un torneo: è un palcoscenico globale dove eccellenza, passione e innovazione si incontrano”, afferma Antony Peart, Director of Brand and Communications Europe di Haier. L’obiettivo è portare al centro la tecnologia “people-first”, progettata per migliorare la qualità della vita attraverso soluzioni intelligenti e personalizzate. Durante il torneo, Haier attiva una presenza articolata, dentro e fuori dal campo. All’interno dello stadio di Porte d’Auteuil, il brand presenta le proprie innovazioni e beneficia di una visibilità strategica, mentre nel Jardin des Mousquetaires coinvolge il pubblico con attività interattive. L’esperienza si estende poi alla città, con iniziative come la Tribune Concorde, fan zone all’aperto nel cuore di Parigi, dove Haier è presente con un motorhome esperienziale che connette i prodotti al mondo del tennis. Il tutto supportato da un piano di comunicazione integrato che include stampa, digitale, social media e influencer.

Dalla performance sportiva alla vita quotidiana

Al centro della narrazione di Haier c’è il concetto di cura, elemento chiave nella costruzione della performance, tanto nello sport quanto nella vita quotidiana. Da questa idea nasce l’evento “From the Court to Everyday Life”, ospitato proprio durante il Roland-Garros. Il progetto mette in dialogo sport, nutrizione, innovazione e sostenibilità, in un racconto condiviso guidato da Alizé Lim, tennista e conduttrice Tv. Il torneo diventa così il luogo ideale per riflettere su valori come preparazione, attenzione al dettaglio, costanza ed evoluzione continua, gli stessi che guidano la filosofia progettuale di Haier. Come sottolinea anche Gilles Moretton, Presidente della French Tennis Federation, la partnership con Haier - avviata nel 2023 - è cresciuta nel tempo, diventando sempre più centrale nell’esperienza del Roland-Garros grazie alla capacità del brand di coinvolgere attivamente il pubblico.

Un modello vincente tra sport e brand strategy

L’integrazione tra la strategia globale dell’Atp e quella di Haier dimostra come il tennis sia oggi uno degli asset più dinamici per lo sviluppo del marketing sportivo. Un ecosistema capace di attrarre nuovi brand, ampliare le audience e generare valore su scala internazionale. In questo contesto, il Roland-Garros si conferma una piattaforma d’eccellenza, mentre Haier emerge come uno dei protagonisti di questa evoluzione: un brand capace di trasformare la presenza sportiva in un’esperienza completa, dove tecnologia, lifestyle e performance si fondono in un racconto coerente e globale.