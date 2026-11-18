Le Nitto Atp Finals di Torino rappresentano uno dei pilastri della strategia di comunicazione sportiva di Haier. L'evento si inserisce nella piattaforma internazionale “Play with the Number Ones”, il progetto con cui il brand associa i propri prodotti ai valori dell'eccellenza, della performance e del miglioramento continuo. Negli ultimi anni questa visione ha portato l'azienda a consolidare la propria presenza nel tennis e ad ampliare gli investimenti nel calcio, trasformando le grandi competizioni in occasioni di coinvolgimento diretto per clienti e consumatori. "Le Atp Finals sono un evento molto importante per noi. Seguiamo i più grandi appuntamenti del tennis in Europa e in Italia cerchiamo di valorizzare questa opportunità creando esperienze per i nostri clienti", spiega Emiliano Garofalo, Country Manager Haier Italia in occasione delle Atp Finals di Torino. "Da sempre associamo le performance dei nostri prodotti a quelle degli atleti, individuando punti di contatto tra l'eccellenza sportiva e l'innovazione tecnologica".

Una strategia che accompagna una fase di crescita particolarmente positiva per il gruppo. "Nel mercato italiano degli elettrodomestici cresciamo dieci volte più del mercato. Vendiamo a un prezzo medio superiore del 23% rispetto alla media del settore e il nostro obiettivo non è comprimere i margini ma creare valore. Le risorse generate vengono reinvestite in attività di marketing e sponsorizzazioni come le Atp Finals, con un'intensità che pochi competitor riescono a sostenere". Accanto al tennis, Haier continua a investire con decisione nel calcio attraverso la partnership con la Lega Serie A, considerata dall'azienda uno dei più efficaci strumenti di connessione con il pubblico italiano e un asset strategico destinato a rafforzarsi ulteriormente nei prossimi anni. "Seguiamo due grandi filoni sportivi: le Atp Finals e la Serie A", sottolinea Garofalo. "Non ci siamo limitati alla semplice visibilità del marchio. Abbiamo cercato di portare innovazione, spingendo la tecnologia al massimo e sviluppando la Haier Cam, un progetto che sta generando risultati importanti sia in termini di audience sia di coinvolgimento".

La tecnologia applicata all'arbitraggio è diventata uno degli elementi più distintivi della presenza del brand nel campionato. "Parliamo di un contenuto in grado di raggiungere 22 milioni di tifosi. L'obiettivo era creare una narrazione che andasse oltre i novanta minuti della partita e continuasse per tutta la settimana attraverso i social network. La Haier Cam ci ha permesso di intercettare anche le nuove generazioni mostrando prospettive inedite all'interno di uno sport tradizionale come il calcio". La partnership con la Serie A è oggi al centro di un percorso di sviluppo che coinvolge anche Dazn. "La collaborazione è nata nel 2025 e da allora non abbiamo mai tolto il piede dall'acceleratore", aggiunge Sabrina Zara, Retail Commercial Director & Deputy Country Manager Haier Italia. "Abbiamo investito nella valorizzazione del progetto nei punti vendita, sui canali digitali e sui social, ottenendo risultati straordinari. Non vogliamo abbandonare questo percorso".

Proprio il successo della Haier Cam rappresenta oggi uno degli asset più importanti nelle interlocuzioni per il futuro della partnership con la Lega Serie A. L'iniziativa ha dimostrato come una sponsorizzazione possa evolvere da semplice presenza di brand a una vera piattaforma di contenuti proprietari capace di generare engagement e visibilità continuativa. I reel e i video prodotti attraverso la Haier Cam raccolgono infatti milioni di visualizzazioni sui social media, amplificando la portata del campionato ben oltre il tempo della partita e alimentando una conversazione costante tra tifosi e appassionati durante tutta la settimana. Questo modello di storytelling si è rivelato particolarmente efficace nel coinvolgere le nuove generazioni, offrendo punti di vista esclusivi e contenuti capaci di distinguersi nel panorama digitale. È proprio la capacità di coniugare tecnologia, intrattenimento e partecipazione del pubblico ad aver trasformato la Haier Cam in uno dei progetti più apprezzati dell'attuale collaborazione tra Haier, Lega Serie A e Dazn.

Non a caso il format sta suscitando interesse anche oltre i confini italiani. Diversi Paesi stanno valutando possibili applicazioni analoghe, mentre l'azienda continua a lavorare all'evoluzione tecnologica delle telecamere, rendendole sempre più compatte e performanti in termini di qualità delle immagini e stabilità. "Ci sono paesi che si sono interessati alla Haier-Cam, stanno dialogando con la Lega Serie A e c'è un discorso in ogni paese. Le web came hanno fatto uno step in più a livello di qualità di immagine e stabilità sull'arbitro. Si stanno sviluppando prodotti più piccoli e performanti. Anche in Spagna siamo sponsor della Liga e potrebbe essere interessata", prosegue Sabrina Zara.

Nella visione di Haier, quindi, Atp Finals, Champions League e Serie A rappresentano tasselli complementari di una strategia che punta a trasformare le sponsorship in veri ecosistemi di relazione. Non soltanto visibilità, dunque, ma esperienze, innovazione tecnologica e contenuti proprietari come la Haier Cam, attraverso cui il brand rafforza la propria presenza sul mercato e consolida il dialogo con consumatori sempre più diversi per età, interessi e modalità di fruizione.