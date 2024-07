Lewis Hamilton vince il Gp di Gran Bretagna, trionfando a Silverstone oggi nel 12esimo appuntamento del Mondiale 2024 di Formula 1. Il 39enne pilota inglese, che oggi 7 luglio 2024 torna alla vittoria dopo un digiugno di 2 anni e mezzo (dal Gp d'Arabia Saudita del 5 dicembre 2021), centra il successo numero 104 in carriera precedendo la Red Bull dell'olandese Max Verstappen e la McLaren del connazionale Lando Norris. La Ferrari non va oltre il quinto posto con lo spagnolo Carlos Sainz, che chiude alle spalle della McLaren di Oscar Piastri. Il monegasco Charles Leclerc, con l'altra rossa, naufraga in 15esima posizione.