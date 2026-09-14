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'Incidente' nella gara di Hyrox a Pechino, la super atleta batte diarrea e avversarie

L'australiana Wyetrzyk non molla nonostante problemi intestinali ma combina un disastro...

Un'atleta di hyrox - (foto X)
Un'atleta di hyrox - (foto X)
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14 settembre 2026 | 18.58
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Si sente male durante la gara di Hyrox per un attacco di diarrea, non trattiene le scariche durante la prova, sporca tutto e vince. E' la surreale cronaca di una competizione di alto livello andata in scena a Pechino tra atleti top dell'hyrox, la disciplina che propone un mix tra corsa, attività funzionale e esercizi di forza. Sotto i riflettori, non sono per meriti innegabili, è finita la 24enne australiana Joanna Wietrzyk. La super atleta ha trionfato in 1h01'23'', superando le avversarie e problemi fisici che si sono manifestati chiaramente. Wietrzyk ha accusato disturbi intestinali durante la gara ma non ha mollato: niente stop, nessuna pausa per correre alla toilette. Risultato: se l'è fatta addosso.

Per chi non ha familiarità con l'hyrox, bisogna considerare un dettaglio: le atlete gareggiano con una tenuta simile a quella delle velociste o delle mezzofondiste. I pantaloncini, quindi, non hanno trattenuto praticamente nulla. La sventurata australiana si è sporcata completamente e, soprattutto, ha lasciato tracce evidenti lungo il percorso e sugli attrezzi utilizzati. Le altre concorrenti sono state costrette a modificare il percorso per evitare 'ostacoli' inattesi e si sono ritrovate ad usare vogatori e kettlebell sporchi di feci in un ambiente contaminato, come ricostruisce il New York Post.

Le foto dell'evento e dell'incidente - con tutte le conseguenze del caso - sono rimbalzate sui social. Gli appassionati della disciplina hanno commentato in massa: una valanga di messaggi di persone disgustate, che hanno aspramente criticato organizzatori e giudici, accusati di aver tollerato condizioni insostenibili e potenzialmente pericolose per la salute delle atlete. Secondo il South China Morning Post, gli organizzatori sono corsi ai ripari solo dopo la fine della gara, rimuovendo le attrezzature contaminate e provvedendo ad una generale disinfestazione in vista degli eventi dei giorni successivi.

Wietrzyk ha fatto spallucce, pubblicando un post trionfale su Instagram: "Si dice dacci dentro o vai a casa... Una vittoria è una vittoria", ha scritto prima di cancellare il post. La decisione non le ha evitato le risposte, velenose e ironiche, di centinaia di utenti, che si sono riversati sugli altri messaggi pubblicati dall'atleta nelle ultime settimane.

Alla fine, nella bufera social, è dovuto uscire allo scoperto addirittura il co-fondatore di Hyrox, Moritz Fuerste. Gli organizzatori di Pechino "hanno commesso un errore nel non reagire immediatamente durante la gara". "Chiedo scusa a tutti coloro che sono stati coinvolti direttamente o indirettamente, così come a chiunque abbia ritenuto che non avessimo gestito la situazione come avremmo dovuto", ha scritto su Instagram. "Da questo momento sono in vigore nuove regole e procedure per evitare che situazioni del genere possano ripetersi".

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