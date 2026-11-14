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"I grandi sogni non devono avere indirizzo privilegiato", Sport Illumina porta il tennis delle Atp Finals sotto casa

È stato inaugurato oggi, in Corso Cadore 8, il nuovo spazio del progetto di Sport e Salute promosso dal ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi

Il nuovo spazio inaugurato a Torino
Il nuovo spazio inaugurato a Torino
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14 novembre 2026 | 13.29
Redazione Adnkronos
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Dai campi delle Nitto Atp Finals ai quartieri, dai grandi campioni a chi sogna di diventarlo. A Torino il tennis cambia prospettiva e diventa un’opportunità per tutti. È stato inaugurato oggi sabato 14 novembre, in Corso Cadore 8, il nuovo spazio di Sport Illumina, il progetto di Sport e Salute promosso dal Ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi, che porta nella città piemontese un nuovo luogo di sport, incontro e socialità.

Illumina porta il grande tennis sotto casa

"Lo sport non deve avere confini, né porte d’ingresso. Deve essere un’opportunità per tutti, ovunque. A Torino, mentre le Atp Finals portano in città i più grandi campioni del tennis mondiale, con Sport Illumina portiamo il tennis sotto casa, rendendolo accessibile e gratuito". Marco Mezzaroma e Diego Nepi Molineris, rispettivamente presidente e amministratore delegato di Sport e Salute, hanno parlato così dopo l'inaugurazione del nuovo spazio di Sport Illumina in Corso Cadore 8, a Torino.

"Lo facciamo con la stessa qualità dei grandi eventi - hanno aggiunto - con un campo realizzato con le resine GreenSet che ritroviamo sui campi delle Finals. È questa la nostra idea di sport: non costruire semplicemente impianti, ma creare opportunità, accendere passioni e dare a ogni bambino la possibilità di immaginare il proprio futuro, anche partendo da un campo di quartiere. Perché i grandi sogni non devono avere un indirizzo privilegiato. E la nostra medaglia più bella resta sempre una persona in più che sceglie di fare sport".

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