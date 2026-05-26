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Igor Protti combatte malattia e accompagna figlia all'altare

L'ex attaccante ha commosso il web

Igor Protti al matrimonio della figlia - Instagram
Igor Protti al matrimonio della figlia - Instagram
26 maggio 2026 | 11.59
Redazione Adnkronos
LETTURA: 4 minuti

Igor Protti commuove tutti al matrimonio della figlia. L'ex calciatore, che combatte contro una malattia, non si è voluto perdere la cerimonia, accompagnando Noemi all'altare sorretto dall'altro figlio Nicholas Flavio. Lo scatto ha mostrato Protti sorridente e mano nella mano della figlia, visibilmente commossa.

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"Che il mondo vi regali un mondo di serenità! Coltivate ogni giorno il vostro amore", ha scritto l'ex attaccante pubblicando lo scatto sui propri profili social e ricevendo grande affetto da parte dei suoi follower, che lo hanno invitato a tenere duro nella sua lotta alla malattia.

Nei giorni scorsi, Protti aveva aggiornato sulle proprie condizioni di salute: "Ciao a tutti, questa foto è di pochi giorni fa in un letto di ospedale. Purtroppo poco più di un mese fa mi è stato trovato uno sgraditissimo ospite. Ho subito un primo intervento chirurgico e la prossima settimana comincerò le cure per cercare di migliorare la situazione e poter essere nuovamente operato tra qualche mese. È una partita durissima, so benissimo che si può vincere o perdere ma ce la metterò tutta come sempre", ha scritto Protti.

"E come sempre so di non essere solo, ho la mia grande e meravigliosa Famiglia vicino a me anche se non tutti lo possono essere fisicamente. Come quando ero in campo e mi sentivo parte di una grande comunità oggi sento anche la vicinanza di tutti gli amici e di tutte quelle persone che mi hanno seguito e voluto bene. Ringrazio lo staff medico che mi ha preso in cura e che farà di tutto per aiutarmi in questa lotta. Mi scuso fin da ora se nei prossimi mesi non riuscirò a rispondere a tutti sia telefonicamente che qui su Instagram. Vi mando un forte ed enorme abbraccio", ha concluso.

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igor protti protti matrimonio figlia protti malattia
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