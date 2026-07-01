Guidonia si illumina di sport, comunità e futuro, inaugurati nuovo spazio Illumina e skatepark Collefiorito

Sono stati inaugurati lo Skate Park Guidonia in località Colle Fiorito e il nuovo spazio Illumina a Villalba, realizzati da Sport e Salute e finanziati dal Ministro per lo Sport e i Giovani.

Due nuovi spazi di vita, relazione e opportunità. È quello che da oggi è realtà a Guidonia Montecelio. Non soltanto uno skatepark, un campo da basket e pallavolo, ma luoghi restituiti ai giovani, alle famiglie e al territorio, dove lo sport torna ad essere ciò che è sempre stato nella sua forma più autentica: un motore di comunità. Con una grande festa partecipata da centinaia di bambini e ragazzi delle associazioni sportive del territorio, sono stati inaugurati lo Skate Park Guidonia in località Colle Fiorito e il nuovo spazio Illumina a Villalba, realizzati da Sport e Salute e finanziati dal Ministro per lo Sport e i Giovani. Il progetto Sport Illumina sta trasformando spazi urbani in luoghi di incontro, inclusione e crescita attraverso la pratica sportiva.

Alla cerimonia hanno preso parte il Ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi, il Presidente di Sport e Salute Marco Mezzaroma, l’Amministratore Delegato di Sport e Salute, Diego Nepi Molineris, il Sindaco di Guidonia Montecelio, Mauro Lombardo, gli Ambassador del team “Illumina” Giacomo Galanda, Stefano Tilli e Massimiliano Rosolino e numerosi rappresentanti del mondo sportivo, istituzionale e associativo del territorio. La giornata è stata caratterizzata dall'entusiasmo dei più giovani, protagonisti assoluti dell'inaugurazione, che hanno animato i nuovi campi tra partite, attività sportive e momenti di condivisione. A rendere ancora più speciale l'evento, il tradizionale incontro tra sport e cultura urban e musica che accompagna il percorso di Illumina, prima con una esibizione di alcuni performer di breakdance della Fast Foot Crew e poi con la partecipazione dell'artista Warner Music Pier C., in un dialogo tra linguaggi capaci di parlare alle nuove generazioni.

Il Ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi, ha dichiarato che "il Governo sta portando avanti investimenti senza precedenti dedicati alle infrastrutture sportive diffuse, con oltre 1.500 nuovi “campetti” nei piccoli comuni e nuove progettualità dedicate alle aree urbane. Con l'inaugurazione dello Skate Park Colle Fiorito si conclude un percorso che ci ha visto scendere in campo un anno e mezzo fa per chiudere un iter amministrativo che si trascinava da 20 anni, ripeto, 20 anni! E grazie al progetto Sport Illumina da oggi Villalba avrà un nuovo playground aperto e accessibile a tutti, un luogo per praticare gratuitamente tante discipline sportive all’aperto, che diventa strumento quotidiano di benessere, socialità, crescita personale e comunitaria, un passo concreto verso uno sport davvero di tutti e per tutti. Il Comune della 'Città dell’Aria', della quale fanno parte anche il Marco Simone Golf&Country Club e il riqualificato skatepark, amplia quindi la sua proposta di pratica sportiva diventando un punto di riferimento per il Nord Est della Città Metropolitana di Roma Capitale".

Per il Presidente di Sport e Salute Marco Mezzaroma "Guidonia rappresenta perfettamente lo spirito del progetto Sport Illumina: una città giovane, dinamica e con una forte vocazione aggregativa. Investire in luoghi come questo significa investire nelle persone, offrendo ai ragazzi opportunità concrete di crescita, socializzazione e benessere. La straordinaria partecipazione registrata oggi dimostra quanto il territorio sentisse il bisogno di uno spazio come questo". “Illumina nasce da una convinzione semplice ma capace di generare futuro: ogni ragazzo deve poter trovare vicino a casa un luogo bello, sicuro e accessibile dove praticare sport, incontrarsi e costruire il proprio futuro. A Guidonia abbiamo visto concretizzarsi esattamente questo. Ma è solo l’inizio: il progetto Sport Illumina è ormai decollato e nei prossimi mesi molti altri spazi prenderanno vita in tutta Italia, portando nuove opportunità nelle comunità. Questi campi non saranno importanti per ciò che sono oggi, ma per tutto ciò che accadrà qui domani: le partite, le amicizie, i sogni, le storie che nasceranno su questo playground. È questa l’eredità che vogliamo lasciare ai territori” ha dichiarato Diego Nepi Molineris, Amministratore Delegato di Sport e Salute.

“Il nuovo playground di Villalba rappresenta un passo concreto nella costruzione di spazi urbani più inclusivi, sicuri e pienamente accessibili alla comunità. La realizzazione di quest’area è frutto di una continua collaborazione istituzionale resa possibile dalla vicinanza e disponibilità del Ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi, che ha condiviso con la nostra Amministrazione comunale la visione di un territorio capace di investire sulla qualità della vita e, in particolare, sulle opportunità per i più giovani. Il playground non è soltanto un’opera pubblica: è un presidio sociale. È un luogo pensato per favorire l’aggregazione, la crescita, il gioco, la socialità e il benessere. In una popolosa frazione che da tempo attendeva un segnale di attenzione, l’intervento restituisce dignità ad uno spazio pubblico e rafforza il senso di comunità. Questa nuova infrastruttura testimonia come la cooperazione tra istituzioni, quando orientata al bene comune, possa generare risultati concreti e immediatamente percepibili dai cittadini. Continueremo a lavorare con la stessa determinazione per promuovere progetti che mettano al centro le persone e la riqualificazione del territorio”, ha dichiarato il Sindaco della Città di Guidonia Montecelio, avv. Mauro Lombardo.

La giornata assume un significato particolare in una città come Guidonia Montecelio, tra le realtà più popolose e dinamiche del Lazio, dove la crescita urbana e sociale richiede sempre più luoghi capaci di generare connessioni e appartenenza. Con i suoi nuovi campi da basket e pallavolo, Illumina diventa oggi un presidio permanente di sport e cittadinanza attiva: uno spazio aperto a tutti, gratuito e accessibile, dove il movimento incontra l'educazione, la partecipazione e l'inclusione. Perché Illumina non accende semplicemente impianti sportivi. Accende energie, relazioni e possibilità. E da oggi, una nuova luce si è accesa anche a Guidonia.