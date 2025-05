In attesa del nuovo allenatore, Ranieri si concede una passeggiata in centro

Claudio Ranieri è stato visto oggi al Ghetto ebraico mentre faceva una passeggiata nel centro di Roma. L'allenatore giallorosso si è fermato con alcuni tifosi e appassionati per scattare alcune foto poi pubblicate sui social. Ranieri domenica, nella vittoria della sua Roma contro il Torino per 2-0, ha vissuto per l'ultima volta un match dalla panchina. L'allenatore di Testaccio continua a essere un idolo per i tifosi giallorossi che gli hanno dedicato un lungo tributo nell'ultima partita in casa vinta per 3-1 contro il Milan. Ranieri, vista la fine della carriera da allenatore, ha deciso di assumere un ruolo dirigenziale nella società capitolina e in questi giorni, mentre lavora alla ricerca di un nuovo allenatore che possa sostituirlo, si concede anche delle passeggiate nella sua città e qualche momento con dei tifosi.