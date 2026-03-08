circle x black
Indian Wells, Alcaraz e Djokovic al terzo turno. Darderi out

Lo spagnolo, numero 1 del mondo, supera Dimitrov senza problemi

08 marzo 2026 | 05.59
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Carlos Alcaraz al terzo turno dell'Atp Masters 1000 di Indian Wells. Lo spagnolo, numero 1 del mondo, debutta nel torneo al secondo round e travolge il bulgaro Grigor Dimitrov per 6-2, 6-3 in 1h06'. Più complicato il debutto di Novak Djokovic. Il serbo, testa di serie numero 3, deve lottare 2h12' per piegare il polacco Kamil Majchrzak per 4-6, 6-1, 6-2. Eliminato Luciano Darderi: l'azzurro, numero 20 del tabellone, cede in 3 set all'australiano Rinky Hijikata, proveniente dalle qualificazioni, che si impone per 4-6, 6-2, 6-4.

