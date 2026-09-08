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Juventus, tegola per Spalletti: Locatelli si opera, quanto torna in campo

Il centrocampista bianconero ha riportato un problema fisico contro il Milan

Manuel Locatelli - Ipa/Fotogramma
Manuel Locatelli - Ipa/Fotogramma
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08 settembre 2026 | 13.11
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Tegola per la Juventus: Manuel Locatelli si opera. Il centrocampista della Juventus ha riportato un problema al menisco durante la partita contro il Milan, pareggiata per 1-1 all'Allianz Stadium, e ora dovrà ricorrere a un'operazione chirurgica. Già durante la partita il centrocampista bianconero ha accusato un fastidio alla parte esterna del ginocchio destro, come raccontato a fine partita: "Ho un fastidio, ma non è niente", aveva detto in zona mista.

In realtà quel fastidio si è rivelato essere un vero e proprio infortunio. Dopo i primi esami di ieri, la società e il giocatore hanno scelto per l'intervento, che secondo quanto riportato da SkySport sarà svolto a Lione nelle prossime ore.

Locatelli sarà quindi costretto a rimanere lontano dai campi per diversi mesi, con il suo rientro che è previsto per l'inizio del 2027.

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locatelli infortunio locatelli juventus
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