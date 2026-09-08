Notte tranquilla per Emma Bonino. La storica leader radicale da ieri pomeriggio è ricoverata nel reparto di Terapia intensiva del Santo Spirito di Roma, dove i medici stanno monitorando le sue condizioni dopo la crisi respiratoria che ha reso necessario il ricovero. "E' in corso la misurazione dei parametri dopo la notte" fanno sapere all'Adnkronos dal suo staff, sottolineando che "la situazione resta tranquilla" e che "in mattinata verrà emesso un bollettino medico ufficiale".

Bonino era arrivata al pronto soccorso del Santo Spirito intorno alle 18 di ieri, trasportata in ambulanza a seguito di una crisi respiratoria. Dopo circa due ore, intorno alle 20, i sanitari avevano deciso di trasferirla in Terapia intensiva per tenere sotto stretto controllo i suoi parametri. "E' vigile e lucida", aveva spiegato il medico curante Claudio Santini, in costante contatto con l'ospedale romano.

Nelle ore successive, il medico curante Claudio Santini aveva invitato alla massima cautela rispetto alle numerose indiscrezioni circolate sulle condizioni di Bonino: "In queste ore stanno uscendo notizie incontrollate di tutti i tipi: condizioni critiche, terapia intensiva e altro", ha detto parlando con Adnkronos. "Nel rispetto della privacy di Emma Bonino e della sua famiglia – ha spiegato – abbiamo deciso che le uniche informazioni sul suo stato di salute saranno diramate dalla sua segreteria personale attraverso dei bollettini realizzati sulla base di quanto verificato dai medici che l'hanno in cura e in raccordo con me".