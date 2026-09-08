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Rubati 4 dipinti di Renoir dal Museo a Cagnes-sur-Mer: valgono 9 milioni di euro, caccia ai ladri

I due ladri in fuga sono stati identificati grazie alle telecamere di videosorveglianza della città. La procura di Grasse ha aperto un'indagine

Museo Auguste Renoir di Cagnes-sur-Mer - (Afp)
Museo Auguste Renoir di Cagnes-sur-Mer - (Afp)
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08 settembre 2026 | 10.07
Cristiano Camera
LETTURA: 1 minuti

Il Museo Auguste Renoir di Cagnes-sur-Mer (Alpi Marittime francesi) è stato svaligiato nelle scorse ore da almeno due persone. Lo riporta Le Parisien, secondo cui sono stati rubati almeno quattro dipinti, tra cui uno successivamente abbandonato e ritrovato. Secondo il quotidiano francese, i due responsabili del furto sono stati ripresi dalle telecamere di sorveglianza mentre tagliavano dei quadri.

"Identificati grazie alle telecamere di videosorveglianza della città, i due individui sono fuggiti, abbandonando uno dei quadri rubati durante la fuga", ha spiegato il sindaco Bryan Masson in una dichiarazione, stimando il valore delle opere rubate in 9 milioni di euro. La procura di Grasse ha aperto un'indagine.

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furto museo dipinti rubati valore euro
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