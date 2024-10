L'ex centrocampista del Barcellona e della Nazionale spagnola Andres Iniesta ha ufficializzato il suo addio al calcio con un video postato sui suoi profili social. All’interrogativo che ha aperto il video, "Cosa significa il calcio per te?", Iniesta si è commosso fino alle lacrime, ha iniziato a rispondere: "Per me il calcio è stato...", ma le parole sono rimaste sospese, lasciando spazio alle immagini che raccontano la sua incredibile carriera.

Il 39enne catalano è stato uno dei giocatori più vincenti della storia: un Mondiale e due Europei con la Spagna, con il Barcellona 4 Champions League, 9 campionati spagnoli, 3 Mondiali per club, 3 Supercoppe europee, 6 Coppe del Re e 7 Supercoppe spagnole.