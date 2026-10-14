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Inter, Di Canio dopo il ko con il Bruges: "Squadra senza fenomeni"

L'ex attaccante ha analizzato la sconfitta per 4-3 nella seconda giornata di Champions

Lautaro Martinez - Afp
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14 ottobre 2026 | 13.14
Redazione Adnkronos
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Paolo Di Canio 'stronca' l'Inter. I nerazzurri sono stati battuti per 4-3 dal Bruges a San Siro nella seconda giornata di Champions League, restando così a zero punti in una classifica che comincia a farsi preoccupante. Nel post partita, l'ex attaccante, tra le altre, della Lazio ha analizzato il match: "Questa squadra ha giocatori forti, ma non c'è alcun fenomeno. Ci sono giocatori forti-forti che hanno fatto cose fantastiche, ma non sono fenomeni", ha detto a SkySport.

"Quelli che hanno portato l'Inter in finale di Champions non sono più quelli di prima, e quelli che sono arrivati sono giocatori che non erano colonne importanti, come Akanji al City, qui dovrebbero esserlo", ha spiegato Di Canio, "bisogna registrare alcune cose a livello di linea difensiva e di squadra, ma c'è un altro dato: l'Inter in campionato può andare sotto di due reti e stravince le partite, ma l'Europa è un'altra dimensione e sbagliamo se pensiamo che l'Inter possa fare altrettanto".

"In queste gare le ha perse tutte meritatamente, forse c'è qualche episodio che poteva andare diversamente, ma non ha mai meritato. È cambiato il trend rispetto al passato che ha portato l'Inter ad andare due volte in finale", ha concluso Di Canio.

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