Serie A, oggi Inter-Cremonese: orario, probabili formazioni e dove vederla

I nerazzurri ospitano i grigiorossi a San Siro nel sesto turno di campionato

Lautaro Martinez - Fotogramma/IPA
Lautaro Martinez - Fotogramma/IPA
04 ottobre 2025 | 07.02
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

L'Inter torna in campo in Serie A e affronta la Cremonese. Oggi, sabato 4 ottobre, i nerazzurri ospitano la squadra di Davide Nicola a San Siro nella sesta giornata. La squadra di Chivu è reduce dai successi in campionato contro Sassuolo e Cagliari e da quelli in Champions contro Ajax e Slavia Praga. I grigiorossi arrivano invece dal pari contro il Como dell'ultimo turno. Ecco orario, probabili formazioni e dove vedere Inter-Cremonese in tv e streaming .

Inter-Cremonese, orario e probabili formazioni

Ecco le probabili formazioni di Inter-Cremonese, in campo alle 18:

Inter (3-5-2) Sommer; Akanji, de Vrij, Carlos Augusto; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro, Bonny. All. Chivu.

Cremonese (3-5-2) Silvestri; Terracciano, Baschirotto, Bianchetti; Zerbin, Bondo, Grassi, Payero, Pezzella; Sanabria, Vazquez. All. Nicola.

Inter-Cremonese, dove vederla

Inter-Cremonese sarà visibile in esclusiva su Dazn, ma anche su Sky per gli abbonati con Zona Dazn (canale 214). Partita visibile anche in streaming sull'app di Dazn.

