I nerazzurri ospitano la squadra di De Rossi a San Siro, nella tredicesima giornata di campionato
Messa da parte la Champions League, l'Inter può rimettere la testa sulla Serie A. Oggi, sabato 28 novembre, la squadra di Cristian Chivu ospita il Genoa a San Siro in uno degli anticipi della tredicesima giornata di campionato. I nerazzurri vanno a caccia dei tre punti per riavvicinarsi alla Lazio capolista, dopo il 4-4 con l'Atalanta, mentre gli uomini di De Rossi, decimi in classifica con 16 punti, sono chiamati a dare continuità alla bella vittoria per 2-0 nell'ultimo turno contro il Sassuolo. Ecco orario, probabili formazioni e dove vedere la partita in tv e streaming.
Ecco le probabili formazioni di Inter-Genoa, in campo oggi, sabato 28 novembre, alle 20:45:
Inter (3-5-2) Martinez; Bisseck, Akanji, Carlos Augusto; Spence, Barella, Sucic, Mkhitaryan, Dimarco; Esposito, Lautaro. All. Chivu
Genoa (3-4-2-1) Bijlow; Marcandalli, Ostigard, Vasquez; Ehizibue, Traore, Frendrup, Ellertsson; Baldanzi, Messias; Osmajic. All. De Rossi
La partita tra Inter e Genoa di oggi, sabato 28 novembre, sarà visibile in diretta su Dazn ma anche sui canali di Sky Sport. Sfida disponibile in streaming su Sky Go, Now e sull'app di Dazn.