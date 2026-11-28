Messa da parte la Champions League, l'Inter può rimettere la testa sulla Serie A. Oggi, sabato 28 novembre, la squadra di Cristian Chivu ospita il Genoa a San Siro in uno degli anticipi della tredicesima giornata di campionato. I nerazzurri vanno a caccia dei tre punti per riavvicinarsi alla Lazio capolista, dopo il 4-4 con l'Atalanta, mentre gli uomini di De Rossi, decimi in classifica con 16 punti, sono chiamati a dare continuità alla bella vittoria per 2-0 nell'ultimo turno contro il Sassuolo. Ecco orario, probabili formazioni e dove vedere la partita in tv e streaming.

Inter-Genoa, orario e probabili formazioni

Ecco le probabili formazioni di Inter-Genoa, in campo oggi, sabato 28 novembre, alle 20:45:

Inter (3-5-2) Martinez; Bisseck, Akanji, Carlos Augusto; Spence, Barella, Sucic, Mkhitaryan, Dimarco; Esposito, Lautaro. All. Chivu

Genoa (3-4-2-1) Bijlow; Marcandalli, Ostigard, Vasquez; Ehizibue, Traore, Frendrup, Ellertsson; Baldanzi, Messias; Osmajic. All. De Rossi

Inter-Genoa, dove vederla

La partita tra Inter e Genoa di oggi, sabato 28 novembre, sarà visibile in diretta su Dazn ma anche sui canali di Sky Sport. Sfida disponibile in streaming su Sky Go, Now e sull'app di Dazn.