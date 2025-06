Botta e risposta tra Simone Inzaghi e Beppe Marotta. L'ormai ex allenatore dell'Inter, ora all'Al Hilal, ha parlato in conferenza alla vigilia del match d'esordio dei sauditi nel Mondiale per Club 2025, che oggi, mercoledì 18 giugno, sfideranno il Real Madrid nella prima giornata del girone H. "Io ho accettato la sfida e sono uscito dalla mia comfort zone dopo diversi anni all’Inter. Voglio cambiare il mio modo di pensare, il mio stile di gioco e provare cose nuove. Non c’era nessun’altra squadra che avrei voluto allenare. Quindi ho scelto l’Al Hilal".

Le sue parole, che quindi sembrano non tenere conto dei 30 milioni a stagione offerti dai sauditi, arrivano dopo che il Ceo dell'Al Hilal ha rivelato come Inzaghi, nonostante le smentite dei mesi scorsi, avesse già deciso di lasciare l'Inter prima della finale di Champions League, persa contro il Paris Saint-Germain con un netto 5-0. A stretto giro è arrivata la risposta del presidente nerazzurro Beppe Marotta, ai microfoni di Dazn, a margine della partita contro il Monterrey, pareggiata 1-1: "Non corro dietro alle voci, alle smentite e ai comportamenti altrui, ognuno sa quello che ha fatto", ha detto Marotta, "un ciclo si è chiuso e ringraziamo Inzaghi per quanto ci ha regalato. Adesso ce ne è uno nuovo da aprire e a cui pensare. La storia dell’Inter va avanti e non dipende dai singoli. Siamo molto contenti di Chivu".