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Italia, giocatori volevano bonus per Mondiali 2026: chiesti 300mila euro

Il retroscena prima della sconfitta nella finale playoff con la Bosnia

L'Italia - Ipa/Fotogramma
L'Italia - Ipa/Fotogramma
04 aprile 2026 | 11.55
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Italia ai Mondiali 2026? Questione di soldi, almeno per i calciatori. Secondo un retroscena riportato da Repubblica, gli azzurri convocati per i playoff della rassegna iridata di scena la prossima estate in Stati Uniti, Messico e Canada, avrebbero voluto chiedere un bonus da circa 300mila euro in caso di qualificazione.

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La richiesta sarebbe arrivata prima della finale contro la Bosnia, poi persa ai calci di rigore, che avrebbe quindi permesso ai calciatori di intascare oltre 10mila euro a testa. Il primo passo sarebbe stato sondare il terreno con lo staff tecnico, prima di avanzare una vera e propria richesta alla Federazione.

A quanto risulta sarebbe stato lo stesso Gattuso, che ha risolto il suo contratto con gli azzurri dopo l'eliminazione, a far desistere i giocatori, giudicando la richiesta come inopportuna e cercando di riportare il focus sul campo.

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