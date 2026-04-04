Italia ai Mondiali 2026? Questione di soldi, almeno per i calciatori. Secondo un retroscena riportato da Repubblica, gli azzurri convocati per i playoff della rassegna iridata di scena la prossima estate in Stati Uniti, Messico e Canada, avrebbero voluto chiedere un bonus da circa 300mila euro in caso di qualificazione.

La richiesta sarebbe arrivata prima della finale contro la Bosnia, poi persa ai calci di rigore, che avrebbe quindi permesso ai calciatori di intascare oltre 10mila euro a testa. Il primo passo sarebbe stato sondare il terreno con lo staff tecnico, prima di avanzare una vera e propria richesta alla Federazione.

A quanto risulta sarebbe stato lo stesso Gattuso, che ha risolto il suo contratto con gli azzurri dopo l'eliminazione, a far desistere i giocatori, giudicando la richiesta come inopportuna e cercando di riportare il focus sul campo.