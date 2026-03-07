Vittoria storica per l'Italia del rugby che sconfigge 23-18 l'Inghilterra in un match valido per la quarta giornata del Sei Nazioni, disputato oggi 7 marzo allo stadio Olimpico di Roma. Per l'Italia è la prima vittoria contro l'Inghilterra. Gli azzurri sono al quarto posto in classifica con 9 punti; guidano Francia e Scozia a quota 16, con due lunghezze di vantaggio sull'Irlanda. La nazionale allenata da Quesada chiuderà il Sei Nazioni il 14 marzo a Cardiff con il Galles.