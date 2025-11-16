circle x black
Italia, Fifa cambia criteri per le fasce dei Mondiali 2026? Così la Norvegia è decisiva

Gli azzurri devono battere gli scandinavi per garantirsi la nona posizione del ranking

L'Italia - Ipa/Fotogramma
16 novembre 2025 | 10.53
Redazione Adnkronos
L'Italia dovrà passare, a meno di una vittoria per 9-0 contro la Norvegia al limite dell'impossibile oggi, domenica 16 novembre, per i playoff per sperare di qualificarsi ai Mondiali 2026 che andranno in scena in Stati Uniti, Messico e Canada. Ma proprio la partita di San Siro contro la Nazionale scandinava può essere importante, se non per la qualificazione diretta, almeno per l'eventuale fase a gironi della rassegna iridata.

La Fifa infatti, secondo quanto riportato da Football Meets Data, al sorteggio per stabilire i gruppi che andranno a comporre la fase finale del Mondiale 2026, potrebbe inaugurare una nuova divisione in fasce. Ad oggi infatti le squadre che si qualificano attraverso gli spareggi sarebbero inserite nella quarta, rischiando di finire in veri e propri gironi di ferro.

Per il prossimo 5 dicembre, quando avverrà il sorteggio, il massimo organismo di governo del calcio mondiale sembra orientato a 'regalare' la prima fascia alle prime nove classificate del ranking Fifa, invece che alle prime quattro come succede attualmente.

L'Italia al momento si trova proprio in nona posizione a 1717.15 punti, tamponata dalla Germania, altra Nazionale a rischio playoff, decima a quota 1713.3. Una vittoria contro la Norvegia permetterebbe quindi a Gattuso di mantenere il vantaggio e presentarsi al sorteggio in nona posizione, certificando così, in caso riuscissero a superare gli spareggi, la prima fascia.

italia italia mondiali 2026 italia playoff mondiali 2026 italia norvegia italia oggi
