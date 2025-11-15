circle x black
Cerca nel sito
 

Italia, rischio 'big' ai playoff: Germania e Portogallo agli spareggi?

Gli azzurri chiuderanno al secondo posto il girone I di qualificazione ai Mondiali 2026

La Germania - Ipa/Fotogramma
La Germania - Ipa/Fotogramma
15 novembre 2025 | 10.01
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Rischio 'big' ai playoff per l'Italia. Gli azzurri sono stati (quasi) ufficialmente 'condannati' a disputare, ancora una volta, i playoff per sperare di qualificarsi alla fase finale dei Mondiali 2026, di scena il prossimo giugno in Stati Uniti, Canada e Messico. La Nazionale del ct Gattuso chiuderà infatti, a meno di un'improbabile goleada da quasi 10 gol contro la Norvegia nell'ultimo turno, al secondo posto il girone I proprio dietro agli scandinavi, che potranno festeggiare l'accesso diretto alla rassegna iridata, anche in caso di arrivo a pari punti, grazie alla migliore differenza reti.

Ma l'Italia non è l'unica big che potrebbe trovarsi, contro ogni pronostico, a giocare gli spareggi. Con il fiato sospeso ci sono infatti anche per Germania e Portogallo, che si giocheranno tutto nell'ultima gioranta. La Nazionale tedesca ha battuto 'soltanto' 2-0 il Lussemburgo grazie alla doppietta di Woltemade, talento del Newcastle, e si ritrova in testa al gruppo A a pari punti con la Slovacchia, avversaria lunedì nell'ultima e decisiva partita e già vittoriosa all'andata.

Agli uomini di Nagelsmann potrebbe bastare anche un pareggio, in virtù della migliore differenza reti, mentre a Calzona servirebbe un trionfo per volare direttamente ai Mondiali e costringere la Germania ai playoff.

Destino nelle proprie mani anche per il Portogallo. I lusitani sono stati battuti dall'Irlanda a Dublino per 2-0 nell'ultimo turno, in una partita che ha visto la prima espulsione in Nazionale per Cristiano Ronaldo, e si ritrovano al primo posto del girone F a quota 10 punti, a +2 sull'Ungheria, impegnata nella sfida casalinga all'Irlanda. Per qualificarsi e non correre rischi il Portogallo dovrà quindi necessariamente battere l'Armenia in casa nell'ultima giornata.

Leggi anche
Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
mondiali 2026 italia playoff italia possibili avversarie italia germania portogallo
Vedi anche
Roma, assessore sardo inciampa e sfonda vetrata di Sironi al Mimit: ecco il momento della caduta - Video
La Russa scaramantico: "Scudetto Inter? Tiè" - Video
Italia, La Russa a Gattuso: "Non si può dire 'vergogna' a uno spettatore che fischia" - Video
Sanremo, Jovanotti: "Quest'anno non ci sarò. Conduttore? Solo con Fiorello" - Video
Formula 1, Benetton: "Un rientro nel circus? Niente di concreto, ma attenti a sport" - Video
Proteste pro Gaza prima di Italia-Israele, Piantedosi: "Per Amnesty violazioni a corteo Udine? Pietoso rovesciare verità" - Video
"Scudetto alla Roma?": D'Alema non si trattiene e fa gli scongiuri - Video
Fiorello e Biggio, videoclip tutto da ridere sulle note di 'Mi fanno male i capelli'
Svelate le uniformi di Milano Cortina, il racconto di Malagò - Video
Ecco il kit che scova la droga nei drink, come si usa e cosa scopre - Video
Dall'Ucraina al Medio Oriente, si apre oggi in Canada G7 Esteri con Tajani: videonews dal nostro inviato
Dal carcere all'atelier, Manuel e la sartoria che cambia la vita - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza