La prima espulsione con la Nazionale non si scorda mai. Cristiano Ronaldo è stato protagonista, per una volta in negativo, nella sfida di ieri tra Portogallo e Irlanda, valida per le qualificazioni ai Mondiali 2026. A Dublino la squadra lusitana è stata battuta per 2-0 con la doppietta di Parrott nel primo tempo. Ronaldo, 40 anni e oggi in Arabia Saudita all'Al Nassr, ha disputato, come tutti i suoi compagni, una gara anonima che ha toccato il suo apice al 59' minuto.

Dopo un contrasto reiterato con un difensore avversario in area sugli sviluppi di un cross, CR7 ha allargato il gomito e colpito (o cercato di colpire) il giocatore irlandese, che è immediatamente caduto a terra. L'arbitro ha inizialmente ammonito Ronaldo, ma poi, richiamato al monitor dal Var, ha cambiato la sua decisione estraendo dal taschino il cartellino rosso.

Kırmızı kart görmeden önce Cristiano Ronaldo Kırmızı kart sonrasında tribünler



pic.twitter.com/ubROxOK5oy — De Marke Sports (@demarkesports) November 14, 2025

Ronaldo, che prima della decisione dell'arbitro aveva mimato il gesto del pianto, è uscito quindi tra le urla dei tifosi avversari, che lo hanno preso in giro mimando quello stesso gesto. Ora il Portogallo dovrà battere l'Armenia per volare al Mondiale, e dovrà farlo senza il suo capitano.