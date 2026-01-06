circle x black
Cerca nel sito
 

Crans-Montana, rilevate carenze in controlli bar Le Constellation

In un comunicato, il Comune ha ammesso il mancato controllo periodico dell’esercizio per il periodo 2020-2025

Crans-Montana, rilevate carenze in controlli bar Le Constellation
06 gennaio 2026 | 11.16
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Cinque giorni dopo il tragico incendio del bar Le Constellation a Crans-Montana, in Svizzera, che ha causato 40 morti e 116 feriti, la municipalità ha rilevato "gravi mancanze" nei controlli di sicurezza periodici. Lo si apprende da un comunicato in cui il Comune ha ammesso che, nonostante siano stati effettuati oltre 14.000 controlli antincendio nel solo 2025, è stato riscontrato un mancato controllo periodico dell’esercizio per il periodo 2020-2025. Le indagini sull’incendio, che hanno sconvolto la comunità locale, sono tuttora in corso per accertare le responsabilità.

Leggi anche
Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
incendio bar Le Constellation Crans Montana incendio Crans Montana Crans Montana incendio strage Crans Montana crans montana locale constellation crans montana ultime notizie
Vedi anche
Incendio Crans-Montana, 6 feriti in condizioni critiche al Niguarda - Video
News to go
'App', il tribunale di Roma certifica il malfunzionamento del software
News to go
Natale, 1 italiano su 2 pensa di riciclare i regali
Rocca da Papa Leone, l'incontro in Vaticano - Video
Crans-Montana, la videonews del nostro inviato
Venezuela, attacco a Fuerte Tiuna: colpito il 'cuore militare' - Video
Attacco al Venezuela, aeroporto colpito e raffica di esplosioni - Video
Venezuela, attacco a Caracas: elicotteri in azione e esplosioni - Video
Crans-Montana, la videonews del nostro inviato
News to go
Boom dell'e-commerce in Italia, ma i negozi non scompaiono
Crans-Montana, Tajani sul luogo della tragedia depone corona di fiori - Video
Incendio a Crans-Montana, Bertolaso: "Entro stasera 7 giovani italiani feriti a Milano" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza