circle x black
Cerca nel sito
 

Ucraina, intesa su forza multinazionale e garanzie su impegno Usa

Macron: "Non è più il caso di dubitare dell'impegno americano"

I leader che hanno partecipato al vertice
I leader che hanno partecipato al vertice
06 gennaio 2026 | 20.14
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Invio di una forza multinazionale in Ucraina dopo la fine della guerra con la Russia. Anche e soprattutto gli Usa monitoreranno il rispetto del cessate il fuoco. Sono due dei temi discussi nel vertice della Coalizione dei Volenterosi a Parigi, come illustra il presidente francese Emmanuel Macron al termine del summit. "Continuano i preparativi" per una "forza multinazionale" - a cui non parteciperà l'Italia - per fornire "una forma di rassicurazione" dopo il cessate il fuoco, dice.

L'incontro di Parigi, sottolinea Macron, "segna un progresso considerevole verso una pace solida e duratura". La riunione "riconosce una convergenza tra i 35 paesi della coalizione dei volontari per costruire garanzie di sicurezza robuste". "Gli Stati Uniti sono pronti a darci supporto e garanzie", dice il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. "Non è più il caso di dubitare dell'impegno americano", fa eco Macron.

Il presidente francese inoltre annuncia l'istituzione "di una cellula di coordinamento che permetterà di integrare pienamente tutte le forze armate competenti e che garantirà la coordinazione tra la coalizione dei volontari, gli Stati Uniti d’America e l’Ucraina".

"Sulla base di tutto il lavoro svolto negli ultimi mesi, abbiamo consolidato il nostro approccio con l’istituzione di meccanismi di monitoraggio del cessate il fuoco che saranno posti sotto una leadership americana ma con contributi di diversi Stati che hanno espresso la loro disponibilità", prosegue.

Leggi anche
Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
guerra ucraina russia trump ucraina
Vedi anche
Crans-Montana, per i pazienti del Niguarda "la prognosi rimane riservata"
Incendio Crans-Montana, medico Niguarda: "Su decorso feriti si naviga a vista"
News to go
'App', il tribunale di Roma certifica il malfunzionamento del software
News to go
Natale, 1 italiano su 2 pensa di riciclare i regali
Rocca da Papa Leone, l'incontro in Vaticano - Video
Crans-Montana, la videonews del nostro inviato
Venezuela, attacco a Fuerte Tiuna: colpito il 'cuore militare' - Video
Attacco al Venezuela, aeroporto colpito e raffica di esplosioni - Video
Venezuela, attacco a Caracas: elicotteri in azione e esplosioni - Video
Crans-Montana, la videonews del nostro inviato
News to go
Boom dell'e-commerce in Italia, ma i negozi non scompaiono
Crans-Montana, Tajani sul luogo della tragedia depone corona di fiori - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza