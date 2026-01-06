circle x black
Capotreno ucciso a Bologna, ricercato 36enne croato

Si tratta di un senza fissa dimora che sarebbe già noto per aver creato problemi in stazioni ferroviarie, identificato grazie all'aiuto delle telecamere

Capotreno ucciso a Bologna, ricercato 36enne croato
06 gennaio 2026 | 08.53
Redazione Adnkronos
C'è un ricercato per l'omicidio del capotreno 34enne Alessandro Ambrosio. Si tratta di un 36enne croato, Marin Jelenic, un senza fissa dimora che sarebbe già noto per aver creato problemi in stazioni ferroviarie, identificato grazie all'aiuto delle telecamere.

Ambrosio è stato accoltellato a morte mentre andava a prendere la sua auto nel parcheggio riservato ai dipendenti delle ferrovie nei pressi della stazione centrale di Bologna, probabilmente raggiunto alle spalle mentre camminava in un vialetto.

