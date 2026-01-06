Capotreno ucciso a Bologna, nei video della sorveglianza la fuga di Jelenic

E' stato ripreso dalle telecamere di sorveglianza mentre si aggira nell'atrio della stazione di Bologna intorno alle 18 il 36enne croato Marin Jelenic, ricercato per l'omicidio del capotreno 34enne Alessandro Ambrosio, accoltellato a morte ieri intorno alle 19 mentre andava a prendere la sua auto nel parcheggio riservato ai dipendenti delle ferrovie.

Il filmato, di pochi secondi, diffuso dalla polizia, mostra l'uomo camminare tra i viaggiatori, vestito con pantaloni neri, una felpa grigia con il cappuccio, giacca e sciarpa. A quanto si apprende, le immagini sarebbero successive all'omicidio di Ambrosio: dunque il ricercato sarebbe rientrato in stazione dopo aver accoltellato il capotreno per poi darsi alla fuga.