Italia, ultime due sfide per i Mondiali 2026: quando giocano gli azzurri

La Nazionale di Gattuso è attesa dalle partite contro Moldavia e Norvegia

Gennaro Gattuso - Ipa/Fotogramma
11 novembre 2025 | 19.01
Redazione Adnkronos
Quando gioca l'Italia? La Nazionale azzurra è attesa dai due impegni conclusivi contro Moldavia e Norvegia delle qualificazioni per i Mondiali 2026, che andranno in scena la prossima estate in Stati Uniti, Messico e Canada. Gli uomini del ct Gennaro Gattuso hanno già ottenuto la matematica certezza di un posto ai playoff di marzo, battendo Israele nell'ultima giornata del girone I.

Per la terza volta consecutiva gli azzurri sembrano infatti condannati a provare ad accedere alla rassegna iridata dalla porta secondaria, a meno che la Norvegia non perda contro l'Estonia e venga sconfitta proprio dall'Italia nella sfida, a quel punto decisiva, dell'ultima giornata del gruppo. Haaland e compagni infatti possono contare su una differenza reti di +26 contro il +10 azzurro. Un margine irrecuperabile.

Intanto però, per regalarsi la speranza di sorpassare la Nazionale scandinava al primo posto, posizionamento che garantisce l'accesso diretto alla fase finale dei prossimi Mondiali, Gattuso deve battere la Moldavia. La sfida è in programma giovedì 13 novembre a Chisinau, mentre lo 'scontro diretto' con la Norvegia si giocherà a San Siro domenica 16 novembre.

