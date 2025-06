L'Italia Under 21 torna in campo nell'Europeo di categoria e oggi, sabato 14 giugno, affronta la Slovacchia nella seconda partita del Gruppo A. Gli Azzurrini del ct Nunziata arrivano dopo il successo di misura contro la Romania, mentre i padroni di casa hanno perso contro la Spagna nel primo impegno del torneo. Ecco orario, probabili formazioni della partita e dove vederla in tv e streaming.

Italia U21-Slovacchia U21, orario e probabili formazioni

Ecco le probabili formazioni di Italia-Slovacchia, in campo questa sera alle 21.

Slovacchia (4-3-3): Belko; Kopasek, Jakubko, Obert, Javorcek; Rigo, Nebyla, Suslov; Marcelli, Holly, Sauer. Ct: Kentos.

Italia (4-3-2-1): Desplanches; Zanotti, Ghilardi, Pirola, Ruggeri; Fabbian, Prati, Ndour; Baldanzi, Koleosho; Gnonto. Ct: Nunziata.

Italia U21-Slovacchia U21, dove vederla

Italia-Slovacchia, come tutte le partite degli Azzurrini agli Europei Under 21, sarà trasmessa in diretta televisiva e in esclusiva, in chiaro, su Rai 2. Tutti i match saranno disponibili anche in streaming su RaiPlay.