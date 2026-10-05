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Nations League, Italia-Turchia 3-1: a segno Scamacca, Calafiori e Pio Esposito

Gli azzurri salgono al secondo posto nel gruppo A alle spalle della Francia

Riccardo Calafiori - Ipa
Riccardo Calafiori - Ipa
05 ottobre 2026 | 19.46
Alberto Tomasi
LETTURA: 1 minuti

L'Italia batte 3-1 la Turchia in un match della quarta giornata del gruppo A di Nations League. Oggi, lunedì 5 ottobre, allo stadio 'Renato Dall'Ara' gli azzurri si impongono grazie alle reti di Scamacca al 26', Calafiori al 64' e Pio Esposito all'87'; momentaneo 1-1 per gli ospiti di Simsir al 61'. Nell'altro match del girone vittoria casalinga della Francia per 4-1 sul Belgio a Saint-Denis. Nella classifica del gruppo i Bleus guidano con 10 punti, poi gli azzurri a 7, i 'Diavoli Rossi' a 6 e chiude la Turchia a zero. Si torna in campo il 12 novembre con Italia-Francia a Milano e Turchia-Belgio.

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Nations League Italia Turchia calafiori pio esposito
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