circle x black
Cerca nel sito
 

Nations League, oggi Italia-Turchia: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv (in chiaro)

Gli azzurri sfidano la Nazionale di Montella nella quarta giornata del torneo

Riccardo Calafiori - Ipa/Fotogramma
Riccardo Calafiori - Ipa/Fotogramma
05 ottobre 2026 | 07.08
Simone Cesarei
LETTURA: 1 minuti

L'Italia torna in campo in Nations League. Oggi, lunedì 5 ottobre, gli azzurri sfidano la Turchia - in diretta tv e streaming - allo stadio Dall'Ara di Bologna nella quarta giornata del torneo. La squadra di Mancini è reduce dal pareggio contro la Francia, fermata sull'1-1 a Parigi, mentre all'esordio era stata battuta per 2-0 dal Belgio a Roma e a Bursa aveva battuto proprio la Turchia di Montella per 4-1.

Italia-Turchia, orario e probabili formazioni

La sfida tra Italia e Turchia è in programma oggi, lunedì 5 ottobre, alle ore 20.45. Ecco le probabili formazioni:

Italia (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Mancini, Bastoni, Calafiori; Barella, Ricci, Fagioli; Cambiaghi, Scamacca, Vergara. Ct. Mancini.

Turchia (4-4-2): Cakir; Celik, Demiral, Bardakci, Kadioglu; Aydin, Elmaz, Yuksek, Aktyurkoglu; Guler, Yilmaz. Ct. Montella

 

Italia-Turchia, dove vederla in tv

Italia-Turchia sarà trasmessa in diretta televisiva e in esclusiva sui canali Rai. Il match si potrà seguire anche in streaming su RaiPlay.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
italia italia turchia italia turchia dove vederla tv italia turchia orario italia turchia probabili formazioni
Vedi anche
Cucinelli: "Tra social e tecnologia abbiamo dimenticato il valore dell'umano" - Video
Marcello Fois vince il Campiello: "Sono felice, è un premio che giudica i libri e non gli editori" - Video
Inchingolo (Fs): "Entreremo nella Fondazione Digithon"
Marcello Fois vince il Premio Campiello 2026: la proclamazione - Video
Perrone (EY): "Un italiano su 4 usa Agenti Ai nella vita di tutti i giorni"
Italia tra paesi più longevi: cresce l'aspettativa di vita - Video
L'abbraccio tra Pezzali e Repetto: "30 anni fa non avremmo mai immaginato tutto questo" - Video
Prato, aggressione a colpi di machete davanti al ristorante - Video
Belluno, liberati tre cuccioli di capriolo diventati fratelli dopo le cure - Video
A Venezia primi vaporetti con telecamere antiaggressione, il sindaco: "Copertura totale di ciò che accade a bordo" - Video
Proteste Marsiglia, uomo incappucciato ustiona volto di una donna con spray lanciafiamme - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza