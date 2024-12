Esordio vincente per l'Italia in United Cup, il torneo misto a squadre tra nazioni. Sul cemento di Sydney gli azzurri superano la Svizzera per 3-0 grazie ai successi in singolare di Flavio Cobolli, che supera per 6-3, 7-6 (7-2) Dominic Stricker e Jasmine Paolini, vincitrice con un doppio 6-1 su Belinda Bencic, e del doppio misto Errani/Vavassori che sconfiggono con un doppio 6-4 Bencic e Stricker. Il 31 dicembre gli azzurri torneranno in campo contro la Francia, sconfitta ieri 2-1 dagli elvetici, per conquistare i quarti di finale.

Paolini: "Bello iniziare la stagione con una vittoria"

Al termine del match ha parlato Jasmine Paolini: "Sono molto contenta e soddisfatta di come ho giocato, per essere il primo match della stagione. Penso di essermi mossa bene, ho fatto pochi errori e htrovato continuità con il servizio. Sono contenta di aver iniziato con una vittoria la stagione, mi piace giocare in queste condizioni e far parte di questa squadra. Nel gruppo c'è una bella energia, ci siamo divertiti in questa settimana di allenamenti e adesso guardiamo avanti".