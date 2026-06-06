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Italiano è il nuovo allenatore del Besiktas: "Tifoseria leggendaria, non vedo l'ora di cominciare"

Il club turco ha dato l'annuncio ufficiale con un comunicato

Vincenzo Italiano - IPA
Vincenzo Italiano - IPA
06 giugno 2026 | 15.28
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Vincenzo Italiano è il nuovo allenatore del Besiktas. La notizia è stata data con un comunicato ufficiale dal club turco: "Vincenzo Italiano - si legge nella nota - ha firmato un contratto per ricoprire il ruolo di allenatore della nostra prima squadra fino al termine della stagione 2027-2028. Siamo convinti che il nostro allenatore apporterà un contributo significativo alla squadrae gli diamo il benvenuto nella famiglia Besiktas, augurandogli ogni successo".

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Il Besiktas ha poi condiviso un video sui propri canali social, con le prime parole dell'ex allenatore del Bologna (sondato nelle scorse settimane anche dal Napoli): "Ecco la mia nuova casa, ho già iniziato a lavorare. Non vedo l'ora di vedere la leggendaria tifoseria del Besiktas e di incontrarvi nel nostro tempio".

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