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James Rodriguez sbarca in Italia: è vicino all'Avellino

Clamoroso colpo di mercato a un passo per la Serie B

James Rodriguez - Ipa/Fotogramma
James Rodriguez - Ipa/Fotogramma
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08 settembre 2026 | 12.38
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

James Rodriguez sbarca in Italia, ma non in Serie A. Il fuoriclasse colombiano, secondo quanto riportato da Marca, è in trattativa avanzata per diventare un nuovo giocatore dell'Avellino, squadra allenata da Alessandro Nesta e che milita in Serie B. Le ultime news di calciomercato riportano come sia stato proprio l'ex difensore di Lazio e Milan a svolgere un ruolo fondamentale per convincere l'ex Real Madrid, protagonista con la sua Nazionale agli ultimi Mondiali, a sbarcare in Campania.

Un'operazione clamorosa che conferma le ambizioni della squadra irpina, che ha raccolto sei punti nelle prime giornate di campionato piazzandosi al quinto posto. L'arrivo di Rodriguez, grazie al pressing di Nesta sul giocatore, sembra quindi imminente e potrebbe dare nuove speranze verso la conquista dei playoff

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james rodriguez james rodriguez avellino calciomercato
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