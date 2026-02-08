circle x black
Johnson, capolavoro e disastro: vince l'oro in discesa e rompe la medaglia

L'americana combina di tutto a Milano Cortina

Johnson
Johnson
08 febbraio 2026 | 16.22
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Vince la medaglia d'oro alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026... e la rompe. Breezy Johnson trionfa nella discesa libera femminile oggi, 8 febbraio, ma rovina - un po' - la giornata di festa con una distrazione fatale. La sciatrice statunitense confessa di aver combinato un disastro con la sua medaglia nei festeggiamenti sopra le righe: troppi salti, troppa energia. E la medaglia, alla fine, si è rotta. "Non saltate se avete la medaglia. Sono sicuro che qualcuno la sistemerà, non è proprio distrutta", dice la campionessa olimpica.

"Non riesco ancora a crederci", dice l'atleta del Wyoming, campionessa del mondo 2025 a Saalbach dopo una squalifica di 14 mesi - terminata alla fine del 2024 - per aver saltato controlli antidoping. Ora, l'exploit assoluto. "Non so quando mi renderò esattamente conto del risultato. Sapevo che avrei dovuto spingere al massimo, più di quanto fatto nelle prove. Dovevo sciare in maniera assolutamente pulita e credo di averlo fatto", dice. La nota stonata di oggi è l'infortunio a Lindsey Vonn, caduta rovinosamente nella fase iniziale della gara: "I miei pensieri sono tutti per lei. Questo sport è durissimo e folle, può farti male ma continui a tornare... Spero per Lindsey che non sia nulla di grave".

Tag
milano cortina 2026 discesa libera johnson
