Dopo aver saltato i primi tre Gp del 2025 il campione del mondo della MotoGp Jorge Martin è pronto a fare il suo esordio stagionale nel prossimo fine settimana in Qatar. Lo annuncia l'Aprilia in un comunicato precisando che "dopo un inizio di stagione difficile segnato da due infortuni, prima nei test a Sepang e poi durante un allenamento, Jorge Martin avrà l’obiettivo di valutare la sua condizione fisica dopo quasi cinque mesi di inattività".

MotoGp, torna Martin

"Ho tanta voglia di tornare in pista e sono felice di poter almeno provare a correre in Qatar - dice Martin -. L’obiettivo sarà iniziare a costruire un po’ di fiducia con la RS-GP25 e cominciare a girare. Non so come sarà la mia condizione fisica, sicuramente non al 100%. Proveremo a fare del nostro meglio e a crescere piano piano. Fisicamente non sono nemmeno sicuro di riuscire a finire una gara, ma se ci riusciremo, sarà una vittoria perché vorrà dire che sto iniziando a riprendermi. Dobbiamo fare un passo alla volta per cercare di tornare al nostro livello appena possibile".