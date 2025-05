Scontro social tra Juan Jesus, difensore del Napoli campione d'Italia, e Fabrizio Biasin, giornalista di Libero e noto tifoso dell'Inter. Un commento social dei Juan Jesus innesca il prolungato botta e risposta, che si chiude con i lunghi messaggi dei due protagonisti.

"A tutti i tifosi interisti che mi stanno scrivendo - e alcuni anche con toni fuori luogo - chiarisco subito: il mio commento era rivolto a un giornalista, punto. Non accetto che si manchi di rispetto al nostro percorso e alle nostre vittorie. Ho sempre portato rispetto all'Inter, anche dopo tutto quello che è successo l'anno scorso", scrive Juan Jesus in una storia su Instagram provando ad archiviare la polemica.

Tutto comincia con un post che riporta e sintetizza le dichiarazioni di Biasin a Pressing: "Lo Scudetto? Se vado a vedere i punti in classifica lo ha perso l'Inter, così come ha perso un'occasione il Milan, la Juventus, dico anche l'Atalanta, che secondo me quest'anno aveva i mezzi per fare più dei punti che ha fatto. Il Napoli ha approfittato di una quota scudetto molto più bassa".

Juan Jesus ha commentato con una battuta: "Ora dici tutto questo senza piangere Biasin".

La frase ha scatenato i tifosi nerazzurri, come spiegato dal difensore brasiliano nella sua storia: "Ho fatto il mio dovere fino all'ultimo giorno e non ho mai sputato nel piatto in cui ho mangiato. Ma attenzione: il rispetto deve essere reciproco. Nel mio commento non c'è nessun attacco alla squadra, e chi legge altro lo fa in malafede o per creare polemica. Non permetto a nessuno di mettermi in bocca parole che non ho detto. Siate onesti e lucidi quando leggete. Io rispetto tutti, imparate anche ad accettare le sconfitte".

Juan Jesus, la risposta di Biasin

Biasin ha prontamente replicato alla storia di Juan Jesus, scrivendo su X: "Sempre a Pressing ho fatto i complimenti al Napoli, li ho fatti anche qui un secondo dopo il fischio finale, li ho fatti pure a mia moglie napoletana che - giustamente - da venerdì mi prende un filo per il c*** (il calcio è anche questa roba qua, un giorno le dai, quell’altro le prendi)".

Il giornalista ha poi aggiunto: "Il Napoli è arrivato primo con merito e non c’è molto altro da dire, se non un paio di cose relative a questo “non-caso”: 1) Mi viene da pensare che tu non abbia ascoltato le mie parole e, forse, ti sia limitato a leggere un titolo. È un errore che commettono in tanti, non ti preoccupare; 2) Il tuo messaggio ha inevitabilmente innescato una serie di inutili e consueti “insulti social” con contorno di commenti agghiaccianti, li hai ricevuti tu ma moltissimi pure il sottoscritto, fidati (povera mamma mia…). Il tutto per cosa? Per niente. Caro Juan, non pensare a queste inezie, non creare casi che non esistono, goditi la vittoria, te la sei meritata e hai giocato anche ottime partite. Da ultimo, accetta un consiglio: tu dici che certi tifosi devono imparare a perdere e non ti accorgi che, forse, sei tu che non hai ancora imparato a vincere. Buona vita".