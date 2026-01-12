circle x black
Serie A, oggi Juve-Cremonese: orario, probabili formazioni e dove vederla

La squadra di Spalletti ospita i grigiorossi allo Stadium

Vardy - Fotogramma/IPA
12 gennaio 2026 | 19.19
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

La Juve torna in campo in Serie A. Oggi, lunedì 12 gennaio, i bianconeri ospitano la Cremonese allo Stadium nel monday night della 20esima giornata di campionato. La squadra di Spalletti arriva dalla vittoria netta contro il Sassuolo, mentre quella di Nicola ha pareggiato contro il Cagliari nell'ultimo turno. Ecco orario, probabili formazioni e dove vedere la partita in tv e streaming.

Juve-Cremonese, orario e probabili formazioni

Ecco le probabili formazioni di Juve-Cremonese, in campo stasera alle 20:45:

Juventus (3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Koopmeiners; McKennie, Thuram, Locatelli, Cambiaso; Miretti, Yildiz; David. All. Spalletti.

Cremonese (3-5-2): Audero; Terraggiano, Baschirotto, Bianchetti; Barbieri, Payero, Bondo, Vandeputte, Pezzella; Bonazzoli, Vardy. All. Nicola.

Juve-Cremonese, dove vederla

Juve-Cremonese sarà visibile su Dazn, ma anche su Sky (canali Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K e Sky Sport 251). La partita sarà disponibile in streaming sull'app di Dazn, Sky Go e NOW.

