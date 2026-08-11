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Spalletti 'promuove' Douglas Luiz: "Sono soddisfatto, può restare"

Il tecnico bianconero toglie dal mercato il centrocampista brasiliano: "Sa giocare a calcio e lo conosce"

Luciano Spalletti - Ipa/Fotogramma
Luciano Spalletti - Ipa/Fotogramma
11 agosto 2026 | 17.32
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

"Douglas Luiz resterà l'anno prossimo? Questa è una valutazione che faremo, molto probabilmente sì. L'ho fatto giocare sempre perché così imparo a conoscerlo di più. Ha delle indubbie qualità ma c'è da fare dei ragionamenti sulla copertura di campo. Può giocare sia con uno più offensivo che uno più difensivo, ha duttilità nella costruzione di gioco e a imbucare. Sa giocare a calcio e conosce il calcio, sono soddisfatto". L'allenatore della Juventus Luciano Spalletti 'promuove' Douglas Luiz al termine dell'amichevole di Perth vinta 2-0 con il Palermo.

Il tecnico toscano valuta poi la prova di Kenan Yildiz, autore del primo gol. "Siccome Alajbegovic quasi sempre ha attaccato il difensore centrale di destra, Kenan si è sacrificato a rincorrere il terzino, con umiltà, da professionista che dà tutto per la squadra", dice al microfono di Sky Sport, prima di parlare della condizioni Kalulu, "Non ci preoccupa", e di fare i complimenti a Federico Gatti. "È stato bravo, avrebbe dovuto giocare solo 20 minuti o mezz'ora e invece ha finito benissimo e giocato una buona partita".

Spalletti chiude parlando del test con i rosanero e della preparazione estiva in generale. "Mi è piaciuta perché la partita si è sviluppata su velocità elevate, contro un avversario che sa stare in campo. Siamo stati allenati bene in questa amichevole. Mi è piaciuto aver giocato in velocità, con triangolazioni interessanti, anche se abbiamo perso qualche palla di troppo per la fretta. Bisogna trovare degli equilibri e abbiamo rivisto una squadra in fiducia. Soddisfatto di quanto fatto, anche contro l'Inter abbiamo fatto una buona partita. Abbiamo sbagliato delle cose, dove gli abbiamo concesso di prendere in mano la partita e farci un po' correre nel primo tempo. Però nel finale del primo tempo e nel secondo abbiamo fatto quello che dovevamo fare e magari un episodio fortunato avrebbe potuto cambiare il risultato. Però poi anche se viene fuori qualcosa che non ci è piaciuto va bene, perché possiamo essere più cattivi e umili".

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juventus mercato douglas luiz spalletti
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