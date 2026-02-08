circle x black
Juventus-Lazio: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv

Spalletti sfida Sarri nella 24esima giornata di Serie A

La Juventus - Afp
08 febbraio 2026 | 10.46
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Big match nella 24esima giornata di Serie A. Oggi, domenica 8 febbraio, la Juventus ospita la Lazio - in diretta tv e streaming - all'Allianz Stadium di Torino. I bianconeri di Spalletti sono reduci dalla netta sconfitta nei quarti di Coppa Italia contro l'Atalanta, che li ha battuti 3-0, mentre nell'ultimo turno di campionato hanno vinto a Parma 4-1. I biancocelesti di Sarri arrivano invece dalla vittoria dell'Olimpico contro il Genoa, battuto 3-2.

Juventus-Lazio, orario e probabili formazioni

La sfida tra Juventus e Lazio è in programma oggi, domenica 8 febbraio, alle ore 20.45. Ecco le probabili formazioni:

Juventus (4-2-3-1): Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly, Cambiaso; Locatelli, Thuram; Conceicao, McKennie, Boga; David. All. Spalletti

Lazio (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Tavares; Basic, Cataldi, Taylor; Isaksen, Pedro, Maldini. All. Sarri

Juventus-Lazio, dove vederla in tv

Juventus-Lazio sarà trasmessa in diretta televisiva e in esclusiva sui canali Dazn, visibili tramite smart tv. La partita si potrà seguire anche in streaming sull'app e sulla piattaforma web di Dazn.

Tag
lazio juventus juventus lazio juventus oggi lazio oggi juventus lazio orario juventus lazio dove vederla tv juventus lazio probabili formazioni
