La Juventus ha presentato sul proprio sito ufficiale la maglia 'home' per la prossima stagione.

"Juventus e Adidas svelano oggi il nuovo Kit Home per la stagione 2025/26: un kit rivoluzionario, che presenta una rivisitazione e uno spostamento delle iconiche strisce bianconere, rifinite con accenti rosa dal carattere senza tempo - si legge su juventus.com -. La nuova divisa Home racchiude l'essenza dell'identità juventina, rendendo omaggio alla storia gloriosa del Club e al contempo allo spirito giovanile che lo definisce. Ogni giorno, 'We Are Youth. Since 1897' è la filosofia che definisce un’identità in continua evoluzione, guidata dalla stessa intensità e dallo stesso scopo che ci hanno animato fin dall'inizio. E questo spirito è presente, a pieno titolo, nel Kit Home 2025/26, che vede le classiche strisce bianche e nere reinterpretate con un nuovo design rivoluzionario e innovativo, con diversi livelli di spessore, con un cenno all'estetica che caratterizza la moda italiana".

"I dettagli rosa sono visibili sullo stemma del Club, sul logo adidas e sulle tre strisce che corrono lungo le spalle, in omaggio alle radici storiche del Club - proseguono i bianconeri nella nota -. Progettate per garantire prestazioni elevate e aiutare i campioni a giocare con sicurezza sotto pressione, queste maglie leggere sono dotate della più recente tecnologia adidas e sono state create in stretta collaborazione con i giocatori durante tutto il processo di sviluppo. La versione on field della maglia è realizzata con la tecnologia Heat.Rdy, che utilizza materiali all’avanguardia per massimizzare il flusso d'aria offrendo ai giocatori una sensazione di freschezza, mentre la versione per i tifosi è dotata della tecnologia Aeroready, che utilizza materiali assorbenti o traspiranti per mantenere il corpo asciutto. A completare il look c'è il ritorno del colletto Teamgeist, un design originariamente indossato dalle squadre durante la Coppa del Mondo Fifa 2006".