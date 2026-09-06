Big match in Serie A. Oggi, domenica 6 settembre, la Juventus ospita il Milan - in diretta tv e streaming - all'Allianz Stadium di Torino nella terza giornata di campionato. La squadra di Spalletti arriva alla sfida a punteggio pieno dopo le due vittorie contro Frosinone e Parma, proprio come quella di Amorim, che nei primi due turni ha superato Torino e Venezia.

Juventus-Milan, orario e probabili formazioni

La sfida tra Juventus e Milan è in programma oggi, domenica 6 settembre, alle ore 20.45. Ecco le probabili formazioni:

Juventus (4-2-3-1): Vicario; Kalulu, Bremer, Lucumì, Celik; Douglas Luiz, Locatelli; Conceicao, Nico Gonzalez, Boga; Kolo Muani. All. Spalletti.

Milan (3-4-2-1): Maignan; Gila, De Winter, Pavlovic; Chukwueze, Musah, Modric, Bartesaghi; Rabiot, Cisse; Ramos. All. Amorim.

Juventus-Milan, dove vederla in tv

Juventus-Milan sarà trasmessa in diretta televisiva e in esclusiva sui canali Dazn, visibili tramite smart tv. Il match si potrà seguire anche in streaming sulla piattaforma web di Dazn.