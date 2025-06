La Juventus torna in campo nel Mondiale per Club 2025. Il club bianconero sfida oggi, domenica 22 giugno, i marocchini del Wydad Casablanca allo stadio Lincoln Financial Field di Filadelfia nella seconda giornata del girone G. All'esordio negli Stati Uniti, nel nuovo, e ricchissimo, Mondiale per Club, i bianconeri hanno battuto con un netto 5-0 gli emiratini dell'Al Ain grazie alle doppiette di Kolo Muani e Francisco Conceicao, oltre al gol di Yildiz.

Il Wydad invece è stato battuto, nella prima giornata, dal Manchester City di Guardiola per 2-0. La squadra di Tudor, confermato sulla panchina bianconera anche nella prossima stagione, si trova quindi al primo posto del girone, proprio insieme agli inglesi, a quota 3 punti, mentre i marocchini sono fermi a 0.

Juventus-Wydad Casablanca, orario e probabili formazioni

La sfida tra Juventus e Wydad Casablanca è in programma oggi, domenica 22 giugno, alle 18 ora italiana. Ecco le probabili formazioni:

Juventus (3-4-3): Di Gregorio; Savona, Kalulu, Kelly; Costa, McKennie, Thuram, Cambiaso; Conceicao, Yildiz, Kolo Muani. All. Tudor

Wydad Casablanca (5-4-1): Benabid; Moufid, Meijers, Ferreira, Boutouil, Moufi; Amrabat, Zemraoui, Moubarik, Lorch; Mailula. All. Benhachem

Juventus-Wydad Casablanca, dove vederla in tv

Juventus-Wydad Casablanca sarà trasmessa in diretta televisiva, come tutto il Mondiale per Club 2025, da Dazn, ma sarà visibile anche in chiaro su Italia 1. Il match si potrà seguire in streaming sulla piattaforma Dazn, sul sito Sportmediaset.it e su Mediaset Infinity.