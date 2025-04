Anna Kalinskaya torna a vincere. Dopo un inizio di stagione complicato, anche per le vicende extra campo con la crisi vissuta con Jannik Sinner, la tennista russa, e ormai ex fidanzata del numero uno del mondo, è impegnata nel Wta di Charleston, negli Stati Uniti. Qui ha battuto Madison Keys, americana numero 5 del ranking e fresca vincitrice degli Australian Open, agli ottavi di finale in due set con il punteggio di 6-2, 6-4.

Anna Kalinskaya after beating Madison Keys in Charleston



“This one is special. I needed this for my confidence. I had an unfortunate start to the year. It’s nice to be back and playing at such a high level.”



