Il frontman dei Kasabian si laurea e cita... Claudio Ranieri. Sergio Pizzorno, leader della band britannica, ha ricevuto la laurea honoris causa in musica alla University of Leicester. Grande tifoso delle Foxes, club retrocesso in Championship dopo un'ultima stagione deludente, Pizzorno ha voluto fare un discorso speciale e non limitarsi ai classici ringraziamenti di rito, ma sfornarne qualcuno speciale.

Il leader dei Kasabian ha imitato una campanellina, come mostrato dalle telecamere della BBC, e pronunciato il celebre "Dilly ding, dilly dong!", per omaggiare Claudio Ranieri, ex tecnico del Leicester che proprio con il club inglese riuscì a vincere un'incredibile Premier League nel 2016.

Quell'anno Ranieri, che si è ritirato dalla carriera da allenatore per intraprendere quella da dirigente nella 'sua' Roma, all'indomani della qualificazione matematica alla Champions League aveva imitato proprio il suono di una campanella per far realizzare ai giornalisti, e anche ai tifosi, il traguardo, già straordinario, appena raggiunto.