La 15enne azzurra ha centrato ad Ancona un altro risultato da favola, chiudendo in 7"19 e mancando di un solo centesimo il primato mondiale di categoria

Se due indizi fanno una prova, lo sport italiano ha una piccola stella pronta a stupire. Ad Ancona, Kelly Doualla ha vinto la finale dei Campionati italiani Allievi nei 60 indoor e ha tolto altri 4 centesimi alla miglior prestazione europea Under 18 (diventata già sua tre settimane fa), mancando di un solo centesimo il record mondiale di categoria.

La sprinter lombarda del Cus Pro Patria Milano si dimostra così sempre più veloce diventando, a 15 anni, la seconda italiana di tutti i tempi al pari di Marisa Masullo, dietro soltanto a Zaynab Dosso.

Doualla, inizio di stagione top

Dopo lo splendido 7”23 agguantato a gennaio sempre ad Ancona, al PalaCasali, l’azzurra ha messo così il punto esclamativo a un avvio di stagione da sogno: “Sono molto felice per essere scesa sotto i 7"20 – ha spiegato al termine della gara -. Era il mio obiettivo di questa stagione indoor e ci sono riuscita alla fine di una giornata lunga, con tre gare in poche ore. Per questo sono ancora più contenta”.

Chi è Kelly Doualla

Ma chi è la baby fenomena dell’atletica azzurra? Kelly Ann Doualla è nata a Pavia da genitori camerunesi, entrambi operatori sanitari ma da tempo in possesso della cittadinanza italiana. Vive a Sant'Angelo Lodigiano, in provincia di Lodi, e da anni si allena con il Cus Pro Patria Milano sotto la guida del coach Walter Monti, che spesso le fa disputare gare anche con i maschi di 16 e 17 anni. Doualla ha iniziato a correre a livello agonistico molto presto e già nel 2022 si era fatta notare ai Giochi Studenteschi, dove aveva fatto registrare, negli 80 metri, persino un tempo migliore del vincitore maschile della categoria (uno strepitoso 9"79 che le aveva permesso di staccare di circa 30 metri la seconda classificata).

Sprint e salto in lungo

Lo scorso maggio Kelly si è cimentata invece nei 100 metri, corsi a Brescia in 11"73. La curiosità è che nel suo mondo non c’è solo la velocità. Doualla gareggia anche nel salto in lungo, con un record personale di 6,24 metri. L'azzurra, che ha già partecipato a un raduno delle nazionali giovanili italiane, ora fissa nuovi obiettivi. Il mondo dell'atletica sogna di vederla presto su palcoscenici di prestigio.